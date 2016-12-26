NBA》柯瑞MVP身手不再？柯爾：他還在適應中

勇士教練認為柯瑞（右）還在適應多了杜蘭特（左）的勇士隊。（資料照，法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕連兩季拿下MVP，勇士一哥柯瑞的表現總受到矚目，不過開季至今，他的助攻、投籃及外線命中率都下滑，讓外界好奇，是否因為杜蘭特加入的影響，對此，勇士總教練柯爾也替子弟兵回應媒體，他還在適應球隊現況。

開季至今，柯瑞（Stephen Curry）投籃命中率46.8%，是2012-13年後（45.1%）的新低，場均5.9助攻也是近5季以來的最差，而他最自豪的三分球命中更下滑至40.1%，寫生涯新低。

對此，總教練柯爾（Steve Kerr）認為，柯瑞到目前為止仍在適應勇士的新陣容，因為多了杜蘭特（Kevin Durant）跟他分享球權，平均數據下滑也在所難免。

「沒有辦法在場上老是持球，這是他還在適應的地方。」柯爾在耶誕大戰賽前談到柯瑞近期的表現，點出他似乎還在調適，才導致數據沒有前兩季來的突出。不過就算一哥還在調整階段，勇士開季至今也沒遇到太多困擾，至今拿下27勝5敗，戰績位居聯盟第一。