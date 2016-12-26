棒球》潛力好才受其他隊關注 張育成：不排斥被交易

旅美球員張育成今任開球嘉賓。（記者廖耀東攝）

〔記者吳清正／台中報導〕世界棒球經典賽台灣隊游擊手人選的印地安人隊張育成，很期待第一次參加頂級國際賽的機會，希望能向前輩們學習到很多東西。

畢業於興大附農的張育成，今天為馬自達台日高中棒球經典對抗賽的興大附農、奈良明星隊之戰開球，他去年曾經參加亞錦賽，但國中之後就沒有打過世界級的比賽，張育成表示，參加經典賽這種世界級大賽，一定會比打亞錦賽緊張，但也是很難得的機會，希望好好向前輩們學習，包括如何克服壓力，把最好的球技表現出來。

22歲的張育成年初被評選為印地安人隊30大新秀的第13名，今年在高階1A打擊率0.259，擊出14支全壘打、70分打點，季後被送到亞利桑納聯盟磨練，因為潛力很被看好，也被媒體認為是印地安人隊交易的籌碼。

張育成表示，他並不排斥交易，這代表有球隊注意到他，或許會有更多機會上到大聯盟，到那裡打球都一樣，重點是把自己準備好。