NBA》回應杜蘭特跌倒說 傑佛森喊冤：不是我害的
2016/12/26 11:49
傑佛森。（法新社）
〔體育中心／綜合報導〕騎士隊36歲老將傑佛森（Richard Jefferson）寶刀未老，今更在湯普森（Klay Thompson）與杜蘭特（Kevin Durant）頭上扣籃，但最後3.4秒的關鍵防守到底有沒有犯規，傑佛森親自回應：「不是我害他跌倒的。」
比賽最後3.4秒的最後一擊引起討論，杜蘭特認為並不是自己跌倒，暗指傑佛森有犯規嫌疑，但傑佛森親自回應：「每個球員都會覺得自己被犯規，我看到他開始要跌倒了，所以我跟上前防守，因此看起來有點像我推他，但我沒有，不是我害他跌倒的。」
傑佛森今上場29分鐘貢獻8分，更2度上演扣籃秀，受害者分別是湯普森與杜蘭特，但在扣籃後對杜蘭特眨眼微笑後也遭裁判吹判技術犯規，傑佛森則喊冤：「我有點驚訝，因為沒有什麼衝突發生，這只是一般的表達方式，但我還是要尊重裁判的判決。」這已是傑佛森近3場比賽所吞下的第3次技術犯規。
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