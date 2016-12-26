日職》陽岱鋼轉戰巨人 打央聯這三隊最有心得

陽岱鋼。（資料照，特派記者郭羿婕攝）



〔體育中心／綜合報導〕「台灣鬥士」陽岱鋼將以5年22.5億日圓（約6.1億台幣）頂級合約轉戰巨人，球團盼望他的到來，帶領球隊奪冠。日媒今天統計陽岱鋼在交流戰和東京巨蛋的打擊成績，雖然在主場表現普通，但面對央聯其他3隊卻打得嚇嚇叫。

根據日本媒體《BASEBALL KING》統計顯示，陽岱鋼2007年首度踏上東京巨蛋，4年內打擊率僅1成22，但在2011年站穩先發後，連續4年打擊率都破3成，尤其在2013年面對軟銀，除了有猛打賞外，出賽12場，打擊率高達3成86，另有2轟9打點，而他至今在東京巨蛋留下8轟、28打點、11盜壘、打擊率2成75的成績，表現還算尚可。

除了阪神和廣島以外，陽岱鋼今年面對央聯其他3隊打得都相當不錯，對決養樂多、中日、DeNA打擊率3成以上，打養樂多更有心得，14打數敲7安，打擊率高達5成。而對戰阪神打擊率2成73，廣島只有1成54。

陽岱鋼合計在交流賽出賽131場，繳出13轟、57打點、16盜、2成87的成績。陽岱鋼加入巨人隊之後，明年將在兩聯盟交流賽首度出戰老東家日本火腿隊，6月9日起巨人隊將和日本火腿隊3連戰。