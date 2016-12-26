NBA》雷霆魏少轟31分 灰狼首次耶誕大戰就哭哭
2016/12/26 11:35
魏斯布魯克（左）。（法新社）
〔記者林宗偉／綜合報導〕雷霆今在主場與灰狼一同上演耶誕大戰，主將魏斯布魯克（Russell Westbrook）雖然沒能再次於佳節締造「大三元」壯舉，他仍攻下31分、15助攻、7籃板，率隊112：100輕鬆留下勝利。
NBA史上共有5名球員曾在耶誕大戰締造「大三元」，但僅騎士詹姆斯和雷霆魏斯布魯克是現役球員，值得一提的是，人來瘋的魏少，去年耶誕節對公牛還締造追平歷史紀錄的單場6抄截。
面對聯盟末段班的灰狼，雷霆雖然在首節以23：27落後，之後就沒讓對手好過，不只次節旋即反超，第三節便拉開雙位數領先，提前鎖定勝局，也給隊史28年來首次參與耶誕大戰的灰狼一次震撼教育。
灰狼球員威金斯（右）。（法新社）
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