NBA》關鍵時刻坐板凳 柯瑞抱頭不敢看場上？（影音）
2016/12/26 11:48
〔體育中心／綜合報導〕厄文今天倒數3秒時投進關鍵一球，率領騎士以109：108擊敗勇士，不過關鍵時刻勇士一哥柯瑞卻只能坐冷板凳，讓他在賽後直言真的很失望，且影片也捕捉到，他在場邊用毛巾蓋住頭，不想觀看場上畫面的失落模樣。
「那是他（總教練柯爾）的決定」柯瑞賽後坦言，在關鍵時刻不能在場上真的很失望，也表示他很渴望能上場競爭。
不過比賽影片卻捕捉柯瑞失落坐在場邊的一幕，只見他用毛巾將頭包住，低頭不看場上，直到厄文投進關鍵一擊他才回神，讓人不禁揣測，是否柯瑞又想起上季冠軍賽的噩夢。
柯瑞。（法新社）
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