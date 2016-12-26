NBA》家人不在豪孤單 林書豪耶誕節自己下廚（影音）
2016/12/26 12:03
林書豪錄製影片跟球迷說耶誕快樂。（取自林書豪影片）
〔體育中心／綜合報導〕今天是美國時間的耶誕節，NBA也有多場精彩的耶誕大戰，不過台裔球星林書豪所屬的籃網今天沒有比賽，加上家人都在台灣看弟弟林書緯打球，休兵在家的他只好自己下廚，但也不忘錄製影片跟球迷說耶誕快樂。
家人都到台灣陪伴弟弟林書緯，加上籃網休兵，書豪今年的耶誕節似乎有點孤單，今天他透過Line還有臉書影片跟球迷分享心情：「聖誕快樂！我的家人在台灣看我弟弟，所以我今天自己煮飯，有牛排、飯、青菜」，並特寫他的得意作品，表示今年只有低調的聖誕大餐。
林書豪。（資料照，USA Today Sports）
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