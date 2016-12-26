NBA》「籃球選擇了我」大帝感性PO文訴真情

詹姆斯。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕今是美國時間聖誕節，騎士又以1分險勝勇士，「大帝」詹姆斯（LeBron James）PO出小時候手持籃球的照片，感性寫道，「是籃球選擇了我。」

詹姆斯今在Instagram上PO出小時候手持籃球投籃的照片，感性寫道：「我猜我生來就是做這個的，甚至在我還沒有選擇是否要從事這個的時候，籃球就已經選擇了我。」

詹姆斯也真摯寫下對籃球的感謝：「我對此心懷感恩，必定用全心全意回報。」更在文末祝球迷們耶誕節快樂，今詹姆斯上場40分鐘攻下31分13籃板4助攻，成功一吐去年聖誕節輸球的怨氣。