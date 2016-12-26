NBA》公牛戰績持續探底 一哥巴特勒說話了
2016/12/26 14:19
巴特勒。（今日美國）
〔體育中心／綜合報導〕公牛今遭馬刺慘電，大輸19分，苦吞3連敗，近12場比賽只拿下3勝，排名跌到東部第9位，後衛巴特勒（Jimmy Butler）：「我們現在各方面都要再更好。」
今雖是美國聖誕夜，但公牛眾將一點都開心不起來，因為公牛近期12場賽事只拿下3勝，近7場更只贏過活塞，勝率早已跌破5成，公牛雖擁有巴特勒、魏德（Dwyane Wade）、朗度（Rajon Rondo）等球星，但近期攻守失序，戰績也持續下滑。
公牛隊球星巴特勒表示：「我們在各方面都要再更好，必須努力學習與成長，並保持進步。」魏德也認為「希望我們能從中學到很多經驗，然後理解該怎麼去贏球。」雖然戰績不佳，但巴特勒仍鼓勵隊友「雖然輸球，但我知道好日子要來了，只要我們不斷拚搏。」
另外，因左膝傷勢休戰近2個月的前新人王後衛卡特威廉斯（Michael Carter-Williams）預計將在下場對決活塞之戰復出，盼能幫助公牛止血，他也說：「希望能按照這個計畫實行。」
卡特威廉斯。（資料照，今日美國）
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