NBA》厄文寫2大紀錄 騎士耶誕大戰主場無敗績
2016/12/26 13:31
厄文（右）今天是騎士致勝功臣。（法新社）
〔體育中心／綜合報導〕騎士今天在主場1分逆轉勇士，在耶誕大戰主場賽事中取得6連勝，也創下耶誕節主場最佳戰績。
騎士今天靠著主控厄文（Kyrie Irving）決勝節最後的3.4秒後仰跳投，1分氣走勇士，幫助球隊的耶誕大戰主場戰績來到6勝0負，刷新與熱火一起保持的5勝0負的紀錄，躍升為聯盟最佳成績。
此外，厄文在耶誕節寫下2大紀錄，他是近20年在耶誕大賽中第3位在最後5秒內投進致勝分的球員。前兩位分別是2008年的馬刺前鋒梅森（Roger Mason）和當時效力公牛的「飆風玫瑰」羅斯（Derrick Rose）。厄文單節7次抄截，也是耶誕大戰的單場新高。
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