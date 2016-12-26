台日青棒賽》木下隆也完投9局 奈良大勝興大附農
2016/12/26 13:47
興大附農第三棒張偉聖四打數3安打，是全隊表現最優的選手。（記者廖耀東攝）
〔記者吳清正／台中報導〕以日本春季甲子園冠軍智辯學園為主體的奈良明星隊，今天由木下隆也完投9局，以8:2大勝興大附農，奈良贏得在馬自達台日高中棒球菁英對抗賽的首勝，興大附農兩戰全敗。
木下前4局被擊出5支安打失2分，五局起有效壓制興大附農打擊，投到9局結束只再被擊出3支安打。
昨天對平鎮高中打出3支安打的奈良福元悠真，4局下擊出二壘打攻下超前比賽的2分，興大附農先發投手林奕丞連投2次保送，再被太田英毅安打失2分，奈良取得6:2領先。
太田和福元都擊出2支安打，分別打下3分和2分，興大附農是張偉聖3安打、2盜壘，李丞齡和林崑泰各打出2安。
林奕丞昨天對大阪明星隊先發4局無失分，只被擊出3支安打，連兩天先發威力下降，今天投6局被擊出9支安打失7分。
相關新聞
- 棒球》潛力好才受其他隊關注 張育成：不排斥被交易
- 台日高中棒球菁英賽／曾連投10K 竹田祐「94狂」
- 台日高中棒球菁英賽／竹田祐狂飆9K 助大阪逆轉勝
- 台日青棒賽》竹田祐後援5.2局飆9K 大阪逆轉興大附農
- 台日青棒賽》幫學弟加油還抽到機票 葉文淇笑說要天天來
推薦新聞
-
中職》獅隊上周已提合約給增菘瑋 期待本周有好消息2016/12/26 17:58
-
台日青棒賽》大阪再見安打克平鎮 冠軍戰再對決2016/12/26 17:37
-
中職》統一獅表態 確定不爭取彭政閔、王勝偉2016/12/26 16:40
-
棒球》復出有望？傳曼尼將與高知鬥犬簽約2016/12/26 14:26
-
台日青棒賽》木下隆也完投9局 奈良大勝興大附農2016/12/26 13:47