台日青棒賽》棒球生涯曾空白2年 張偉聖立志打進職棒

興大附農打者張偉聖。（記者廖耀東攝）

〔記者吳清正／台北報導〕興大附農張偉聖今天對奈良明星隊演出單場3安打的猛打賞，並跑出2次盜壘，棒球生涯曾空白2年的張偉聖表示，要在高中最後一年半的時間好好磨練，將來和哥哥張進德、張育成一樣打職棒。

張偉聖昨天對大阪明星隊打出1支安打，另外3次打擊都被三振，張偉聖表示，賽後大哥張進德有跟他提點打擊的缺失，晚上回到宿舍猛練揮棒，今天馬上見到成效。

張偉聖從小展現不輸哥哥們的棒球天賦，曾打過小馬聯盟世界少棒賽、U15世界青少棒賽和亞洲青少棒賽，在U15季軍戰打出3支安打，亞洲青少棒賽冠軍戰則打下兩隊唯一的分數。

不過，張偉聖在高一時因故離開球隊，還變成中輟生，去年暑假才開始跟著興大附農練球，9月重新讀高一。

張偉聖的世界青少棒賽隊友林承飛、陳琥、陳仕朋在最近兩年陸續加盟中職，今年也曾經傳出張偉聖可能參加選秀，張偉聖表示，自己的打擊、守備各方面還有很多地方需要加強，未來一年半要好好磨練，高中畢業後再投入職棒。