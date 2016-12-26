SBL》後劉錚時代的人氣王 周儀翔逆轉朱億宗

周儀翔。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／綜合報導〕SBL明星賽票選已於昨（25日）截止，今日正式宣佈最終成績，在「小飛人」劉錚轉戰CBA後，達欣一哥周儀翔以3874.4逆轉朱億宗的3847分，順勢接下人氣王寶座。

明星賽將在明年元月21日於新莊體育館開戰，此次更打破以往慣例，採取不分紅白隊方式票選，會於28日先行進行選秀會。中鋒人選有達欣布拉、璞園戴維斯、台啤B.戴維與台銀林郅為，布拉、戴維斯將確定拿下先發位置。

前鋒部分則是台啤強佔3席，朱億宗、黃聰翰與周伯勳，裕隆則靠著「男模」呂政儒搶到先發；前鋒群人選還有達欣施顏宗、台啤呂奇旻、勇士陳孝榮與蔡文誠。

周儀翔、富邦勇士林書緯、台啤蔣淯安、達欣張智峰則是後場先發，再來則是勇士洪志善、台啤于煥亞、達欣呂濟而與蘇翊傑。