NBA》沒布萊恩的第一個耶誕節 湖人奮起宰快艇

丹恩（右）。（法新社）

〔記者林宗偉／綜合報導〕湖人今在20年來首次沒有布萊恩的狀況下，與快艇進行耶誕節「洛城德比」，紫金軍團沒有漏氣，全隊6人得分上雙，終場以111：102勝出，不僅結束近期的4連敗，也終止了與快艇對戰的11連敗。

布萊恩效力湖人20年的期間，除了NBA停擺及受傷，生涯16次在耶誕節出賽、共拿下395分，兩項數據至今都無人能比，包括現已執教公鹿的奇德、鄧肯、姚明等人，都曾與他在佳節一同獻技。

少了布萊恩的湖人畢竟是豪門球隊，本季仍被選在佳節亮相，在快艇前後場兩大將葛瑞芬、保羅都為傷所擾缺陣下，過去13戰輸掉12場的紫金軍團，也沒放過奮起機會。

湖人打完第三節時就以89：74拉出雙位數領先，儘管末節一開始被打出11：0攻勢，還是能夠即時回神，終場9分差保住勝果，全隊以前鋒丹恩（L. Deng）取得13分、12籃板表現最出色。

小喬丹（中）與對手搶籃板。（法新社）