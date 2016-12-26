棒球》復出有望？傳曼尼將與高知鬥犬簽約
2016/12/26 14:26
曼尼。（資料照，記者林正堃攝）
〔體育中心／綜合報導〕日前傳出前大聯盟球星曼尼（Manny Ramirez）積極準備想要復出，日媒報導，他將在近期與日本獨立聯盟高知鬥犬隊簽約，成為台灣選手羅國華的隊友。
曼尼先前曾短暫來台，效力義大犀牛期間也引發不小話題，返美後則與小熊簽下小聯盟約，之後也接觸教練工作成為打擊顧問。
不過44歲的曼尼仍難忘球員生活，老婆臉書日前透露，他最近相當積極的練球，希望可以重返球場，當時就傳出，曼尼有意願前往日本打拚。
根據日媒報導，曼尼在近日就會和高知鬥犬隊簽約，其實不只高知鬥犬，還有其他球隊也對他有興趣，大家都希望藉由他的人氣來拉抬票房。
不過日媒也指出，獨立聯盟可能只是曼尼前進日職的跳板，部分網友也不認為，他有辦法長期待在如此辛苦的工作環境。
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