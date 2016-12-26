NBA》「他為關鍵時刻而生」騎士主帥盛讚厄文

厄文率騎士收下寶貴一勝。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕厄文（Kyrie Irving）今完成3.4秒關鍵一擊，成功幫助騎士逆轉，以1分差險勝勇士，騎士總教練泰倫魯（Tyronn Lue）更盛讚子弟兵，「他為關鍵時刻而生。」

騎士今克服14分落後，上演大逆轉，厄文的表現功不可沒，最後3.4秒的轉身後仰跳投更將勇士一槍斃命，賽後，厄文表示：「湯普森（Klay Thompson）守得很棒，我為了要找尋投籃空間，所以最後選擇轉身後仰投籃，很高興球進了。」

厄文率騎士贏下關鍵一役，總教練泰倫魯也不吝嗇給予子弟兵讚美：「厄文為關鍵時刻而生，他始終能完成最後一擊。」騎士擊敗勇士後，收下本季第23勝。

騎士總教練泰倫魯。（美聯社）