中職》兄弟推彭政閔公仔 續留與否努力中

彭政閔。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕中信兄弟今推出球星「恰恰」彭政閔限量公仔，雖然網友評價兩極，但推出到中午預購就達700多組，明年球季彭政閔續留兄弟看似有望。領隊楊培宏則說，公仔和其他相關廣告年初就已規劃，和自由球員談約是兩回事，但當然會盡力爭取恰恰續留。

楊培宏說，目前和彭政閔的經紀團隊談了3次，雙方暫時還沒有定案，至於公仔的製作是今年初的計畫，經過設計團隊開模等製作，年底才推出預購，和自由球員談約是兩回事。

至於球迷普遍對公仔的神韻有負評，楊培宏則說，公仔經過修飾，相似度與否見仁見智，喜歡的球迷就還是會喜歡，會不會影響買氣，要看市場來決定。

中信兄弟今推出恰恰彭政閔的公仔，一口氣推出平日及假日兩款不同球衣的版本，一個要價1880元。（圖截自中信兄弟官網）

中信兄弟今推出恰恰彭政閔的公仔，一口氣推出平日及假日兩款不同球衣的版本，一個要價1880元。（圖截自中信兄弟官網）