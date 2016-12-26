中職》統一獅表態 確定不爭取彭政閔、王勝偉
2016/12/26 16:40
彭政閔。（資料照，記者陳志曲攝）
〔記者林宥辰／台北報導〕中信兄弟正和彭政閔團隊談約，統一獅隊則已大致完成明年戰力規劃，確定不爭取自由市場中的彭政閔及王勝偉，但對戰力外測試會中表現優異的增菘瑋頗有興趣。
獅隊領隊蘇泰安說，基於隊形整體考量，不會在自由市場中爭取彭政閔和王勝偉加入，但近期已和增菘瑋的經紀團隊談，並提供合約，希望他春訓時就能來球隊報到。
王勝偉（資料照，記者林正堃攝）
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