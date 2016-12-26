經典賽》台灣隊投手戰力吃緊 日媒：需靠打擊火力掩護

林智勝（中）、陳鏞基（左）和潘威倫（右）。（資料照，記者廖耀東攝）

〔記者林子翔／綜合報導〕世界棒球經典賽明年三月開打，台灣隊多名選手無法接受徵召，戰力大受影響。日媒也指出，明年的台灣隊投手問題大，只能靠強力的打線來應戰。

由於桃猿球團立場明確，以職業球員為主體的國家隊賽事，只支援中職主導的比賽；而旅美選手中，陳偉殷、胡智為、曾仁和、王維中、李振昌等人相繼宣布退出，台灣隊投手戰力吃緊。

日本媒體《baseball channel》報導，台灣隊投手需靠旅日的陳冠宇、宋家豪擔綱先發重任，陽岱鋼、郭俊麟則要觀察他們傷勢的回復狀態，剛與巨人簽約不久的投手廖任磊也是台灣隊的考慮名單之一。

該報導也指，投手戰力不足的台灣隊，需要靠打擊來掩護，也指這次國際賽是長年代表台灣隊的林智勝、陳鏞基、潘威倫等人最後的舞台。

台灣隊總教練郭泰源。（資料照，記者廖耀東攝）