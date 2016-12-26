NBA》騎士勇士耶誕大戰 老將傑佛森顏扣K湯（影音）

〔體育中心／綜合報導〕NBA耶誕大戰，騎士隊以109：108擊敗勇士隊。比賽中，陣中36歲老將傑佛森（Richard Jefferson）接獲隊友傳球，起跳「顏扣」勇士射手「湯神」湯普森（Klay Thompson），這球成了NBA每日十大好球第三名。

這場比賽第四節剩下4分多鐘，傑佛森接獲洛夫（Kevin Love）傳球，直接切入籃下跳起，湯普森欲上前封阻，傑佛森照用單手扣籃得分，這球讓主場騎士迷們都瘋狂，傑佛森也相當振奮。

傑佛森替補上場29分鐘，全場攻下8分、2籃板。

傑佛森。（法新社）

傑佛森。（法新社）