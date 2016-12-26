台日青棒賽》大阪再見安打克平鎮 冠軍戰再對決

台日高中棒球菁英對抗賽，平鎮高中與大阪府一戰，最後九局下靠著大阪府17號筒井太成（右一）一棒敲下勝利打點，隊友紛紛衝上前來迎接他。（記者廖耀東攝）

〔記者吳清正／台中報導〕大阪明星隊筒井太成打出再見安打，以9:8「反逆轉」擊敗平鎮高中，兩隊明天將在馬自達台日高中棒球菁英對抗賽冠軍戰再度對決。

台日對抗賽本國球隊彼此不對戰，由兩國戰績較佳的球隊晉級冠軍戰，2勝0敗的大阪和1勝1敗的平鎮取得冠軍戰門票，1勝1敗的奈良明星隊和2勝2敗的興大附農打季軍戰。

平鎮前兩局以3:7落後，一路追趕到7局扳成7:7平手，9局上平鎮1出局攻上二壘，大阪起用王牌投手竹田祐後援，2出局後被葉晁佑安打攻下超前分，葉晁佑今天共打下4分打點。

9局下平鎮後援投手江國謙一上場就投出觸身球，大阪以短打推進後，江國謙故意保送第3棒安田尚憲，雖然順利解決第4棒若林將平，卻被植田健人和筒井連續安打各得1分而結束比賽。

植田4打數3安打，包括2支二壘打，大阪總教練岡田龍生表示，植田是贏球的關鍵，而筒井才1年級，將來非常值得期待，將是未來的第3棒中心打者人選。

台日高中棒球菁英對抗賽，平鎮高中與大阪府一戰，最後九局下靠著大阪府17號筒井太成一棒敲下勝利打點，拿下勝利。（記者廖耀東攝）

平鎮高中八棒指定打擊葉晁佑個人打出4分打點，包括九局一支帶有超前分的三壘安打，可惜比賽遭到大阪府隊逆轉，無緣拿下勝利打點。（記者廖耀東攝）

台日高中棒球菁英對抗賽，旅美小聯盟投手宋文華，為平鎮高中與大阪府賽事，擔任開球來賓。（記者廖耀東攝）

台日高中棒球菁英對抗賽，平鎮高中與大阪府一戰，最後九局下靠著大阪府17號筒井太成一棒敲下勝利打點，隊友紛紛衝上前來迎接他。（記者廖耀東攝）

平鎮高中與大阪府一戰，大阪府跑者安田尚憲（中）衝回本壘，平鎮捕手戴培峰（左）不及阻殺跑者。（記者廖耀東攝）