中職》獅隊上周已提合約給增菘瑋 期待本周有好消息
2016/12/26 17:58
增菘瑋。（資料照，記者廖耀東攝）
〔記者倪婉君／台南報導〕在本土球員的補強方面，統一獅已確定不爭取彭政閔和王勝偉，目前只鎖定在戰力外測試會相中的投手增菘瑋。獅隊領隊蘇泰安今天（26日）表示，上周五已提合約給增菘瑋的經紀人，期待本週會有好消息。
彭政閔和王勝偉是今年季後兩大受到注目的自由球員，但獅隊經過評估之後，已確定不會爭取。蘇泰安表示，兩位都是非常好的球員，但和教練團討論過後，認為實在和球隊現有戰力的重疊性太高，基於隊型考量，只好放棄爭取。
但獅隊對於網羅增菘瑋的態度相當積極，上週五就和增菘瑋所屬展逸經紀公司提出合約，目前尚未收到回覆，但蘇泰安期待本週會有好消息。
至於開出的條件，蘇泰安表示不便透露，畢竟不是只有獅隊在爭取增菘瑋。如果可以的話，獅隊也希望在明年元月8日開訓時，增菘瑋就能來報到。
增菘瑋。（資料照，記者廖耀東攝）
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