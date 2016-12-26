NBA》老將傑佛森灌籃後眨眼被吹T 厄文幫付罰款（影音）

〔體育中心／綜合報導〕騎士隊今以109：108擊敗勇士隊。比賽中，騎士陣中36歲老將傑佛森（Richard Jefferson）二度上演扣籃秀，其中在扣籃後對勇士球星杜蘭特（Kevin Durant）眨眼微笑後，竟遭裁判吹判技術犯規，他賽後喊冤，而騎士後衛厄文（Kyrie Irving）則要幫他付罰款。

《ESPN》報導，傑佛森對此喊冤說，「我有點驚訝，因為沒有什麼衝突發生，這（眨眼）只是一般的表達方式，但我還是要尊重裁判的判決。」包含這次技術犯規，傑佛森近3場比賽吞下3次技術犯規。

「詹皇」詹姆斯（LeBron James）認為，這個技術犯規應該會被聯盟取消，而騎士隊總教練泰倫魯（Tyronn Lue）則笑說，「如果眨眼被吹技術犯規，我寧願他去大罵對方、或是碎念。」泰倫魯還說，「如果你眨眼會被吹技術犯規，這是肯定的。」

厄文曾發誓要幫傑佛森付2000美元（約新台幣6萬4744萬元）的罰款，傑佛森對此說，「我不知道厄文幫我付了這麼多錢。他一直以來都支付這些罰款。我看能否做些什麼讓這些技術犯規能夠取消。」傑佛森也說，「這也是為什麼我有好的隊友。」

傑佛森灌籃。（法新社）



傑佛森。（法新社）



騎士後衛厄文。（法新社）

