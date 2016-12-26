日職》巨人左投內海哲也動刀 復健拚明年初投球
2016/12/26 18:58
內海哲也。（資料照，美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕讀賣巨人隊當家左投內海哲也因「胸腔腫瘤」，近期到醫院接受手術，預計將30日出院，巨人球團表示內海哲也的情況不嚴重。
《日刊體育》報導，現年34歲的內海哲也季後檢查發現「胸腔腫瘤」，22日接受診斷後，決定動手術。巨人總經理堤辰佳表示，「情況並不嚴重。」預計內海哲也30日出院。
內海哲也估計在1月上旬前往沖繩自主訓練，至於是否能在1月下旬開始投球，將視他的狀況而定。
內海哲也今年繳出9勝6敗，防禦率3.94，原本年薪4億日圓的他，季後薪水砍半，明年的年薪為2億日圓。
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