排球》和家盃排球賽邁入61屆 首申請賽事logo註冊
2016/12/26 19:53
〔記者卓佳萍／綜合報導〕和家盃排球賽明年即將邁入第61屆，參賽人數再創新高，1月5日至8日將有來自全國284隊、8,520人角逐20組桂冠，更有來自日本大阪MASAKA媽媽隊12人、香港大學女子排球隊10人報名參加。
和家盃排球賽是由高雄市政府教育局、高雄市體育會、中華民國排球協會共同主辦、高雄市體育處協辦、高雄市體育會排球委員會承辦。
高雄市教育局副局長王進焱、體育處處長黃煜、體育會理事長朱文慶、排球委員會主委黃煥永等今天共同出席賽前記者會，王進焱表示，在今年60屆的盛會，為紀念已故創辦人王和家先生一生為排球的無私付出，主辦單位完成全國首項運動賽事logo註冊的創舉，這是一項兼具競賽與薪火傳承意義的體育活動，意義非凡。
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