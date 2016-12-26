中職》王柏融拚月薪30萬有難度 可能簽一年約？

王柏融創下中職多項紀錄。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕年度MVP、桃猿隊「大王」王柏融創下中職多項紀錄，明年合約受到高度關注，外傳王柏融月薪難上看30萬元，球團目前對此沒有發表看法。

王柏融的經紀人已與桃猿隊談過，合約預計要到明年1月才會確定，至於要簽複數年合約還是一年約，要看合約內容。經紀公司認為，王柏融有實力，不怕打不出成績，簽一年約也還好。

現年23歲的王柏融今年繳出4成14打擊率、29轟、105分打點、24次盜壘，並達成史上首位完成200安的成績，他一舉拿下打擊王、安打王、金手套、最佳九人、新人王、年度MVP等6項個人獎，不過因仍是新人合約，今年球季月薪僅10萬元。

此外，王柏融曾透露希望能有旅外條款，期望未來有出國發展的機會，也是關注焦點。

王柏融。（資料照，記者林正堃攝）