日職》阪神火力不足 補強鎖定重砲中田翔
2016/12/26 21:21
中田翔也是日本隊當家主砲。（記者林正堃攝）
〔記者林子翔／綜合報導〕日本火腿當家球星中田翔明年球季後將獲得自由球員資格，除了火腿是否能留下這門重砲外，阪神虎也對中田翔有興趣，並已經展開調查，盼能增強球隊打擊火力。
日本媒體《體育報知》報導，中田翔畢業於大阪桐蔭高校，曾在甲子園活耀，加上他與阪神監督金本知憲同為廣島人，對阪神來說有「地利」優勢，而且金本知憲有可能會讓出背號「6」號給中田翔。
阪神隊本季戰績僅排在央聯第四，團隊打擊率2成45與中日並列央聯最差，團隊全壘打數90轟、團隊打點475分皆排在倒數第二。
阪神隊今年季後以4年18億日圓（約新台幣5.5億元）簽下35歲老將糸井嘉男，但隊中仍缺乏強力右打，因此明年季後有自由球員資格的中田翔，是阪神的首要目標。
中田翔也是日本隊當家主砲。（資料照，記者陳志曲攝）
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