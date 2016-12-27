籃網近況慘 林書豪欲止5連敗 賽事預告

籃網上一役以99：119慘敗給騎士隊，籃網隊全場發生多達19次的失誤，台裔球星林書豪繳出10分、6助攻，但也發生5次失誤，是全隊最多，賽後表示他應該要把球保護更好，目前5連敗的籃網今天迎戰3連勝黃蜂，勢必是場硬仗。

公牛昨遭馬刺慘電大輸19分，苦吞3連敗，近12場比賽只拿下3勝，排名跌到東部第9位，後衛巴特勒（Jimmy Butler）表示球隊在各方面都要再更好。公牛將隊上戰績相當的溜馬，是否能擺脫低潮，請球迷鎖定自由體育頻道。

NBA

08:00 公鹿 VS. 巫師

08:00 灰熊 VS. 魔術

08:30 黃蜂 VS. 籃網（緯來體育）

08:30 騎士 VS. 活塞

09:00 太陽 VS. 火箭

09:00 溜馬 VS. 公牛

09:00 小牛 VS. 鵜鶘

09:00 老鷹 VS. 灰狼

11:00 暴龍 VS. 拓荒者

11:30 七六人 VS. 國王

11:30 金塊 VS. 快艇