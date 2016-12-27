NBA》悶！裁判報告出爐 KD最後一擊已遭犯規（影音）



〔體育中心／綜合報導〕昨日耶誕組合勇騎大戰打得難分難解，末節領先14分的勇士遭到逆轉，終場以108：109飲恨。假期過後，今日的裁判報告出爐，報告中顯示，昨日的比賽中共有3次不當判罰，包括影響杜蘭特（Kevin Durant）應可站上罰球線的最後一擊。

按規定，裁判報告僅適用於比賽最後2分鐘，比數差距在5分內，或進入延長賽時。裁判報告會檢視最後2分鐘內的所有判罰，以及是否有誤判情形出現。

今日NBA官方公布結果，3次不當判例中，第一次為比賽剩下1分41秒時，詹姆斯（LeBron James）接獲厄文（Kyrie Irving）傳球後灌籃，雙手故意懸掛在籃框上，應遭判一次技術犯規，但沒有響哨，此為第一個不當判決。

第二個不當判決出現於16.5秒，勇士格林（Draymond Green）持球切入時，軸心腳已移動，應被吹判走步、球權交換。

最後一次誤判出現在最後3.1秒，KD持球繞出右側三分線時，騎士前鋒傑佛森（Richard Jefferson）的右腳與杜蘭特發生不當身體接觸，嚴重影響持球員的的出手平衡，此為第三個不當判例。

值得一提的是，根據籃球規則，昨日兩隊在末節團隊犯規已達4次，因此杜蘭特的最後一擊應可獲2罰機會。