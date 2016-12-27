NBA》孟羅與隊友沒默契 公鹿想把他送走
2016/12/27 08:23
〔體育中心／綜合報導〕公鹿目前仍然想把中鋒孟羅（Greg Monroe）交易掉。雖然本季至今，孟羅在平均19.3分鐘的上場時間裡能拿到9.3分、6.8籃板，但這樣的表現與年薪不相襯。
去年夏天，公鹿簽下投身自由球員市場的孟羅，不料本季當隊友亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）、J.帕克（Jabari Parker）同時上場，孟羅的表現卻直直落。公鹿目前讓韓森（John Henson）打先發，孟羅當替補，由於禁區還有普朗利（Miles Plumlee）能分攤上場時間，送走孟羅對球隊的影響不大。
孟羅本季表現不符合球隊期待，今年球季他的薪資是1714萬美元（約新台幣5億4500萬元），下季擁有跳出合約的權利，如果留隊1年，他還能拿到1788萬（約新台幣5億6858萬元）。
孟羅。（資料照，USA Today）
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