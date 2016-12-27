NBA》新書連環爆 卡爾：有球員吃禁藥
2016/12/27 08:22
卡爾。（資料照，美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕前NBA總教練卡爾（George Karl）的新書《憤怒喬治》（Furious George）還未上市就引起軒然大波，書中除了痛批子弟兵外，更爆料NBA球員有長期服用禁藥的問題。
「很明顯我們有球員在服用禁藥。」卡爾在書中指出，許多球員年紀越來越大，但身體卻越來越精壯，而且能從傷病中迅速恢復，這些都是很不合理的情況，聯盟的禁藥檢測比MLB和NFL還來得嚴格，不過這些問題依舊存在著。
卡爾舉例，有些球員休賽季去德國治療傷勢，他懷疑他們有服用新進、難以被檢測的血液輔助劑和增強體能藥物的「PEDs」。曾到德國接受治療的NBA球星有剛退休的湖人傳奇球星「黑曼巴」布萊恩（Kobe Bryant），雖然卡爾並未指名道姓，但仍不禁讓外界聯想到似乎在暗指Kobe。
此外，魏德（Dwyane Wade），霍華德（Dwight Howard）和威廉斯（Deron Williams）也都曾到海外接受治療。卡爾新書未上市就引起話題，但勁爆內容是否能轉為銷量，值得關注。
布萊恩。（資料照，今日美國）
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