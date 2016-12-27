NBA Live》籃網壓哨三分擊敗黃蜂 林書豪砍17分

第1節 第2節 第3節 第4節 總分 黃蜂 40 23 25 30 118 籃網 31 23 29 37 120

第四節

林書豪仍未回到場上，雖然黃蜂一度逆轉比數，但靠Bogdanovic 、Kilpatrick、Lopez 火力全開，都攻下20分的表現再度要回領先優勢。

不過黃蜂也非省油燈，Batum 飆進三分球後完成四分打再度扳平戰局，不過Kilpatrick、Bogdanovic 連續飆進三分球，再度讓主場球迷歡呼。

最終30秒沃克切入後傳到外線，巴通投進三分球後咬成1分差，但籃網最後一波進攻沒進，黃蜂還握有8秒的進攻機會。

黃蜂最後一波進攻由沃克操刀，雖然被籃網成功守住但隊友澤勒跟進放進2分，黃蜂再度取得領先，籃網只剩最後2.3秒的進攻機會。

最終2.3秒，籃網老將佛伊飆進壓哨三分彈，率領籃網以120：118擊敗黃蜂，籃網終止5連敗。

第三節

下半場籃網脫胎換骨打出12：5的開局，追成66：68，林書豪靠罰球拿下2分，傳出2次助攻成功串聯隊友，還與Lopez完成一次接力灌籃，布魯克林再度連線。

不過林書豪在下半場開打不到2分鐘採到前隊友巴通，疑似扭傷腳踝，籃網雖然打出氣勢，但林書豪仍在一次上籃發生不適，隨後退場接受治療。

第二節

半場打完林書豪攻下15分、2助攻、2抄截。

籃網替補的Whitehead、LeVert、Hollis-Jefferson接連有好表現，領軍打出一波反攻，但接下來又發生連續失誤，籃網再度將林書豪換上來，射手Bogdanovic飆出三分球，林書豪也投進第2顆三分球，接著再用跳投連拿5分，但籃網又發生連續失誤，直到中鋒Lopez灌籃得手後才止血。

林書豪2罰中1後得分來到13，接著Kilpatrick投進三分球將比數追成52：57，林書豪再投進一次2分球，但黃蜂再度將比數拉開至9分差。

第一節

林書豪本季首度出戰前東家黃蜂，開賽與前隊友們簡單寒暄後，林書豪不手軟飆進三分球，還傳出2次助攻，幫助籃網緊咬比數。

6分40秒林書豪從左側切入，躲過2人防守上籃得分，但籃網接連發生進攻失誤，隨後被黃蜂打出7：0攻勢。

籃網暫停過後先用罰球要回分數，林書豪接著用一記高難度的後仰跳投得分，但籃網防守上持續崩壞，被黃蜂予取予求，仍處於雙位數的落後。

林書豪在剩下2分多鐘時被換下場休息，留下全隊最高的7分2助攻1抄截。黃蜂則以沃克拿下9分最高。