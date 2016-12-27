NBA》瑞迪克也受傷 快艇群龍無首

瑞迪克（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕快艇大將接連受傷，一哥保羅（Chris Paul）因左腿拉傷目前已缺賽兩場，葛瑞芬（Blake Griffin）右膝開刀也將缺陣數周，而昨日的耶誕大戰又傷了射手瑞迪克（J.J. Redick），快艇頓失領導者。

耶誕大戰中，快艇以102：111敗給湖人，瑞迪克則是在第三節時，拉傷了左腿，在攻下22分後離場。再加上先前的保羅與葛瑞芬，快艇目前有三位先發球員都受傷。

而保羅原先預計在耶誕大戰復出，但因賽前突然感到不適，因此為了預防傷勢惡化，保羅決定繼續休賽，今日對上金塊的比賽也不會出場。

快艇今天將在台灣時間11：30，在主場迎戰金塊，而在缺少多位主將的情況下快艇能否獲勝，令外界關注。

保羅（左）與葛瑞芬（右）坐在板凳區觀看快艇對上湖人的耶誕大戰。（美聯社）

