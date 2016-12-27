NBA》抵制川普拒入白宮 聯盟不與球員同調

美國下任總統川普。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕自川普當選美國總統以來，不少NBA球員公開表示抵制，包括以「皇帝」詹姆斯（LeBron James）為首拒絕入住川普過去擁有的連鎖飯店及造訪白宮，但NBA總裁席爾瓦（Adam Silver）卻與球員持不同調，向媒體表示，「不鼓勵球員的抵制行為。」

大選前，川普的公開言論以及行為頻失當、時有輿論批評，舉例來說，川普曾拒絕在全美有色人種促進協會（NAACP）發表演說，惹怒眾多的美國非裔公民，NFL坦帕灣海盜隊接球員艾文斯（Mike Evans）拒唱國歌又開嗆，「川普不是我的總統」。

過去8年，在歐巴馬任內期間，素有該年NBA總冠軍造訪白宮的傳統，但這項「習慣」恐怕將在明年喊停，作為NBA總裁，席爾瓦不支持球員的作為，「依我看，不論是拒訪今日白宮，或是未來的白宮，都是一樣不智的。」

席瓦爾繼續說，「球員們有著不同的觀點或是政治想像，但是，如果你因為某些原因而喪失直接向美國總統表達己見的機會，那樣的話是非常可惜的。」