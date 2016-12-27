MLB》美聯最會轟二壘手超夯 4支球隊準備血戰

多齊爾受到多支球隊熱烈追求。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕雙城當家球星多齊爾（Brian Dozier）是今年冬天最受矚目的交易案，在開放各隊競標後，包含道奇、巨人、國民、紅雀等隊都積極接洽，盼能補進這位內野超級戰力。

多齊爾上季表現大爆發，掃出42轟成美聯史上最會轟的二壘手，加上他的年薪僅1500萬美元（約新台幣4.65億）相當超值，對備戰季後賽的球隊來說相當有吸引力。

美國媒體指出，道奇為追求多齊爾，不惜送出農場排名第1的先發投手李昂（José De Leon），不過雙城還想更多因此打槍道奇。

目前以紅雀最有機會獲得多齊爾，不過紅雀內野人才濟濟，因此外界預測紅雀可能會將華裔選手王寇頓（Kolten Wong）交易出去。