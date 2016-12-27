NBA》領先卻輸球 湯普森：白白送給騎士耶誕禮物
2016/12/27 09:29
K.湯普森對於球隊輸球感到氣憤難耐。（美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕昨日的耶誕大戰，勇士以108：109一分飲恨，敗給宿敵騎士。而對於領先14分最後仍輸球，勇士K.湯普森（Klay Thompson）感到相當氣憤。
昨天的關鍵一擊，是厄文（Kyrie Irving）在湯普森嚴密的防守下，後仰跳投出手得分，厄文再一次於關鍵時刻跳出來，並幫助騎士獲勝。
湯普森在賽後接受採訪時表示，非常生氣球隊領先卻輸球，「我們平白送給騎士一份大禮，是我們自己搞砸了比賽。在第四節時我們還領先13分，只要我們穩住並加強防守就能贏了，但我們卻給對手留下空檔投籃，領先最後卻輸球真的讓我氣炸了。」
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