足球》長友佑都公布喜事 1月底與演員平愛梨完婚 （影音）
2016/12/27 08:43
〔體育中心／綜合報導〕日本國家隊球星，目前效力義甲國際米蘭的長友佑都，在24日平安夜向交往1年的女友平愛梨求婚成功，隨後確認兩人將在明年1月29日完婚，並在球季結束的5月或6月舉辦婚宴。
長友佑都今年30歲，自2008年5月首度代表國家隊出賽，並參加過2010年與2014年世界盃足球賽。2010年J聯賽球隊FC東京把長友佑都租給剛升上義甲的切塞納俱樂部，2011年1月底，國際米蘭宣布租借長友，並在季末正式簽約。
平愛梨今年32歲，是知名演員，曾出演《20世紀少年》、《咒怨》等電影。2016年6月，兩人的戀情公諸於世。平愛梨日前表示，婚後將跟隨長友移居義大利，還不會退出演藝圈。
長友佑都（左）、平愛梨（右）。（取自推特）
長友佑都（右）。（資料照，美聯社）
電影《咒怨》海報。（取自推特）
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