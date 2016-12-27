NBA》魏少轟40分準大三元 再奪單週最佳球員

魏斯布魯克。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕NBA官方在今日宣布上週東、西部最佳球員，塞爾提克「小巨人」湯瑪斯（Isaiah Thomas）與雷霆的「新雷帝」魏斯布魯克（Russell Westbrook）獲獎。

湯瑪斯上週帶領綠衫軍在客場打出3勝1敗的成績，場均飆出東部最高的33.3分，而7.3助攻則排東部第6，他在21日與灰熊一役中，攻下生涯新高的44分，並在24日對上雷霆時，傳出本季新高的10次助攻，表現相當出色。

而魏斯布魯克上週場均則有41分、10籃板、9.8助攻準大三元的恐怖成績，除了成為史上第3位連續3場繳出40分、10籃板、5助攻以上的球員，40分超級大三元生涯累積6次，僅次於上古神獸張伯倫（Wilt Chamberlain）的7次和「大O」羅伯森（Oscar Robertson）的22次。

湯瑪斯。（資料照，法新社）