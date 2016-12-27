足球》球員承認沒被犯規 裁判撤回12碼罰球判決 （影音）
2016/12/27 09:46
〔體育中心／綜合報導〕足球比賽在禁區內犯規會讓進攻球員得到12碼罰球機會，因此裁判吹判禁區內犯規時往往引來防守方抗議。德國下萊茵高級聯賽（Fussball-Oberliga Niederrhein）的柏霍特（FC Bocholt）與巴姆堡格（SF Baumberg）的比賽，就出現罕見的一幕。
柏霍特前鋒穆諾茲波尼拉（Antonio Munoz-Bonilla）在禁區內摔倒，裁判吹12碼罰球，巴姆堡格的球員們上前抗議，這時穆諾茲波尼拉也走到裁判面前表示，對方沒有絆倒他，是他自己摔倒。裁判因此撤銷12碼罰球判決，巴姆堡格的球員們也與穆諾茲波尼拉擁抱、擊掌致意，感謝他表現運動家精神。
穆諾茲波尼拉並非被絆倒。（取自影片）
裁判吹12碼罰球後，巴姆堡格球員抗議。（取自影片）
裁判撤銷判決，巴姆堡格球員擁抱穆諾茲波尼拉。（取自影片）
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