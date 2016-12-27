NBA》鵜鶘六人得分上雙 主場狠宰小牛

戴維斯攻28分，助鵜鶘獲勝。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕鵜鶘今日在主場迎戰小牛，由「一眉哥」戴維斯 （Anthony Davis）領軍，共有六人得分破十，終場攻下111：104力克小牛。

打完前三節，鵜鶘稍稍領先8分，但在第四節初，小牛奮力猛攻，兩隊一度平手，但在鵜鶘的嚴防下，小牛最終還是無法拿下三連勝。

此役戴維斯攻下28分、16籃板，蓋洛威（Langston Galloway）貢獻17分，其中三分球5投5中，表現亮眼。哈勒戴（Jrue Holiday）也送出7分11助攻。

而小牛則由D.威廉斯（Deron Williams）攻下全隊最高24分，巴恩斯（Harrison Barnes）則拿下15分7籃板，小柯瑞（Seth Curry）也有16分、7助攻的表現。