NBA》灰狼三少合攻64分 老鷹慘吞敗

湯斯攻下22分，且投籃全都命中。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕灰狼一甩耶誕大戰的陰霾，靠著湯斯（Karl-Anthony Towns）、拉文（Zach LaVine）與威金斯（Andrew Wiggins）三人合力攻下64分，今日在主場以104：90擊退老鷹。

灰狼今天火力全開，三分球投進15顆，命中率直逼五成，前三節就遙遙領先老鷹，提早迎接勝利。

此役灰狼三少功不可沒，其中湯斯表現最為亮眼，投籃無一失手，8投8進，包括3顆三分球，拿下22分11籃板。而威金斯則有21分，拉文也貢獻21分，其中三分球9投6中。三人協力將勝利留在明尼蘇達。

反觀老鷹，雖然「魔獸」豪爾德（Dwight Howard）攻下20分、12籃板的雙十數據，但全隊三分球手感不佳，再加上失誤19次，較灰狼多出4次，無奈吞下敗仗。