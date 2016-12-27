NBA》灰狼三少合攻64分 老鷹慘吞敗
2016/12/27 11:57
湯斯攻下22分，且投籃全都命中。（美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕灰狼一甩耶誕大戰的陰霾，靠著湯斯（Karl-Anthony Towns）、拉文（Zach LaVine）與威金斯（Andrew Wiggins）三人合力攻下64分，今日在主場以104：90擊退老鷹。
灰狼今天火力全開，三分球投進15顆，命中率直逼五成，前三節就遙遙領先老鷹，提早迎接勝利。
此役灰狼三少功不可沒，其中湯斯表現最為亮眼，投籃無一失手，8投8進，包括3顆三分球，拿下22分11籃板。而威金斯則有21分，拉文也貢獻21分，其中三分球9投6中。三人協力將勝利留在明尼蘇達。
反觀老鷹，雖然「魔獸」豪爾德（Dwight Howard）攻下20分、12籃板的雙十數據，但全隊三分球手感不佳，再加上失誤19次，較灰狼多出4次，無奈吞下敗仗。
相關新聞
- NBA》林書豪因傷退場17分 老將佛伊絕殺三分射下黃蜂
- NBA》傑佛森驚天一灌 詹皇戲稱：95歲還能灌籃
- NBA》書豪勁敵妙談防守之道 「跟婚姻一樣、眉角很重要」
- NBA》魏少轟40分準大三元 再奪單週最佳球員
- NBA》踩到前隊友 林書豪「翻船」後退場（影音）
推薦新聞
-
台灣不下雪也能創奇蹟 連德安在亞洲雪橇錦標賽鍍銅2016/12/27 13:05
-
桌球》明年杜塞道夫世桌賽 傑愛配有望報混雙？2016/12/27 12:46
-
NBA》哈登32分領軍 火箭用15顆三分彈轟倒太陽2016/12/27 11:55
-
NBA》沒詹皇不會打球 騎士全員打鐵慘輸活塞2016/12/27 11:55
-
NBA》林書豪因傷退場17分 老將佛伊絕殺三分射下黃蜂2016/12/27 11:06