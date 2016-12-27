NBA》書豪勁敵妙談防守之道 「跟婚姻一樣、眉角很重要」

貝佛利（左）賽前打趣談論防守之道。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕昔日曾與林書豪爭奪先發控衛的火箭防守悍將「天空貝」貝佛利（Patrick Beverley），今日在賽前受訪時，生動的形容自己在場上對於「防守」的理解，他打趣比喻，「防守就跟婚姻一樣，眉眉角角很重要！」

貝佛利說：「在場的各位記者們，應該大多步入婚姻了吧？那你們應該可以懂得，在一段婚姻裡面，雙方的溝通與互動有多麼重要！這跟防守意思是相同的，如果防守時溝通不良、場上的互動無法傳遞訊息，那麼球隊將會潰堤。」

上季3月貝佛利因右腳膝關節半月板撕裂報銷，術後缺陣開季前11場比賽，進入12月後漸入佳境，場均繳出8.8分、6.2籃板、4.6助攻、1.4抄截的成績單。

另外，以防守量化數據來看，根據《ESPN》提供，作為球員防守能力指標的「DPRM」（Defensive Real Plus-Minus） 來看，小貝DPRM達1.23，在所有控球後衛中，僅次於快艇主控「CP3」保羅（Chris Paul）排在聯盟第二，足見優異的防守能力。