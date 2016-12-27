英超》酒駕案須出庭 菲爾米諾恐無緣1月底聯賽大戰

〔體育中心／綜合報導〕效力於英超利物浦的巴西中場菲爾米諾（Roberto Firmino）在24日於市中心開車被默西塞德郡警方攔檢，並檢出酒測值超標，最後遭到逮捕。

警方表示：「默西塞德郡警方已指控一名25歲男子酒駕，他的車在2016年12月24日週六凌晨被攔停在利物浦市中心。2017年1月31日，菲爾米諾將會在利物浦當地法院出庭應訊。」

利物浦俱樂部發言人稱靜待司法調查，不適合發表回應。本季至今，菲爾米諾在英超16場比賽裡攻進5球，是球隊倚重的戰力。明年1月31日，利物浦將在主場迎戰目前英超戰績第1的切爾西，屆時不知菲爾米諾能否在開庭過後歸隊。

菲爾米諾。（資料照，歐新社）