NBA》踩到前隊友 林書豪「翻船」後退場（影音）

〔體育中心／綜合報導〕林書豪又受傷了！在今天主場出戰黃蜂的比賽，下半場開打不到2分鐘，林書豪就在一次切入不慎踩到前隊友巴通（Nicolas Batum），導致左腳踝「翻船」，隨後雖然順利完成罰球，並率隊打出12：5追分攻勢，仍在第3節7分47秒時退場接受治療。

第3節7分47秒，林書豪切入禁區嘗試反手勾射未果，疑似腿部不適，他隨後主動請求暫停到休息室接受治療，直到第3節結束都沒有回到場上，林書豪今天表現優異，上場22分鐘拿下17分、4助攻、2抄截，退場時得分為全隊最高。

林書豪踩到前隊友後扭到腳踝：

林書豪反手上籃發生不適：