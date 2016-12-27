NBA》傑佛森驚天一灌 詹皇戲稱：95歲還能灌籃

詹姆斯與傑佛森。（資料照，美聯社）



〔體育中心／綜合報導〕騎士老將傑佛森（Richard Jefferson）在昨天的耶誕大戰中，面對湯普森（Klay Thompson）的猛力一灌，令外界驚豔，就連隊友「詹皇」詹姆斯（LeBron James）都發文稱讚。

詹皇在Instagram上發文稱讚傑佛森。（取自網路）

傑佛森昨日上演兩次扣籃秀，精采的表現，連詹皇都讚賞。詹姆斯稍早在自己的Instagram放上傑佛森的灌籃照片，文中還搞笑寫著「95歲的男人還是可以灌籃！」但傑佛森實際上只有36歲，由此可見兩人交情十足，才能開這種玩笑。