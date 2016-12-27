NBA》去去武器走！ 波特放冷箭逆轉公鹿

波特末節帶頭砍三分，巫師逆轉公鹿。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕巫師今天靠著波特（Otto Porter Jr.）在末節的火熱手感，以107：102擊敗公鹿，也報了上週慘敗27分的一箭之仇。耶誕節前一天，公鹿以123：96大勝巫師，當時亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）砍下39分。今天兩隊再次碰頭，巫師沒有再讓亞德托昆波輕鬆取分。

公鹿在前3節打完還領先，第4節剩7分51秒時也以10分之差領先。但巫師靠著波特與畢爾（Bradley Beal）砍外線追分，在比賽最後2分34秒時以101：98超前。最後1分10秒，J.帕克（Jabari Parker）扣籃得分，但波特又投進三分球，巫師領先拉開到4分。

亞德托昆波扣籃追到2分差，接著沃爾（John Wall）兩罰中一。最後13秒，落後3分的公鹿有機會追平，但史奈爾（Tony Snell）三分球沒進。

波特全場三分球9投5中，拿下32分、13籃板，畢爾攻下22分，沃爾得到18分、16助攻；亞德托昆波得到22分、12籃板、7助攻，史奈爾得到20分，J.帕克得到14分、6籃板、4助攻。替補上場孟羅（Greg Monroe）得到16分。