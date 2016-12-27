MLB》年薪上看3千萬 達比修可望成日投第一人
2016/12/27 11:15
達比修有。（資料照，美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕大聯盟賽揚巨投葛蘭基（Zack Greinke）、普萊斯（David Price）、克蕭（Clayton Kershaw）、薛哲（Max Scherzer）年薪突破3000萬美元（約新台幣9.6億元），堪稱是投手的頂級合約，而遊騎兵日籍強投達比修有也有望成為他們的一分子。
達比修有在2012年簽下一紙6年6000萬美元（約新台幣19億元）合約，明年球季結束合約到期，若未續約，達比修將成為自由球員，而遊騎兵為展現誠意，將提前進行談約，願意用重金留下他。根據「達拉斯晨報」（Dallas Morning News）指出，遊騎兵有意用6年2億美元（約新台幣64億元）合約留人，達比修有將成為大聯盟史上第1位年薪達3000萬美元的日本球員。
達比修有赴美首年就繳出16勝9敗、防禦率3.90的佳績，2013和2014年也繳出雙位數勝投，並在2013年以277K奪下美聯三振王，達比修有去年進行韌帶重建手術，整季報銷，歸隊後繳出7勝5敗，防禦率3.41的成績，雖然一度因肩傷再度進出傷兵名單，但上季表現仍得到總經理丹尼爾斯（Jon Daniels）的讚賞。
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