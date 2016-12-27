NBA》騎士沒詹皇 勝率與七六人恐怖巧合

詹姆斯。（USA Today Sports）

〔體育中心／綜合報導〕昨日耶誕節好戲騎士激戰勇士後，騎士今日「背靠背」連續出戰活塞，詹姆斯（LeBron James）高掛免戰牌，群龍無首的騎士此役打得荒腔走板，先發僅厄文（Kyrie Irving）、洛夫（Kevin Love）2人得分上雙，終場以90：106吞敗，結束近期的5連勝。

根據《ESPN》數據顯示，自詹姆斯2014年重回騎士後，在缺少詹皇的情況下，騎士打出4勝18敗，勝率僅18.2%的糟糕成績；而只要詹姆斯身體無恙出賽，騎士129勝、43敗，勝率高達75%，足見騎士極為倚重詹姆斯。

值得一提的是，若以詹皇缺陣的22場比賽計算，本季七六人在12月7日打完灰熊的第22場比賽後，同樣為4勝18敗，有網友在《ESPN》的推特中表達意見狠酸，「全聯盟薪水最高的球隊，沒了詹姆斯跟七六人簡直一樣」、「LBJ缺陣的騎士=富人版七六人」、「騎士沒LBJ就不會打球了，那詹姆斯下季可拿6000萬啊？」。

開季至今，詹姆斯可繳出場均25.5分、7.9籃板、8.6助攻、1.4抄截的成績，騎士目前以23勝7敗穩坐東部龍頭。