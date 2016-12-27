NBA》絕殺黃蜂不居功 佛伊：想為林書豪贏球（影音）
2016/12/27 11:29
〔體育中心／綜合報導〕籃網今天靠老將佛伊（Randy Foye）在終場前0.6秒飆進超前三分彈，2分氣走來訪的黃蜂，賽後他接受訪問時不居功，表示要將這場勝利獻給林書豪。
佛伊表示，「天阿，這實在太不可思議了，我記得還在丹佛的時後也有投進過致勝球，林書豪今天打得很努力，讓我們不想輸，一心想為他拿下勝利。」
佛伊今天上場20分鐘雖然只進帳3分，但卻在最關鍵的時刻為球隊拿下勝利，是籃網終止5連敗的大英雄。
佛伊賽後不居功，強調林書豪是球隊獲勝關鍵。（取自轉播畫面）
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