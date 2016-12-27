NBA》哈登32分領軍 火箭用15顆三分彈轟倒太陽
2016/12/27 11:55
哈登今天繳出32分、12助攻雙十數據。（資料照，美聯社）
〔記者林岳甫／綜合報導〕本季最會投三分球的火箭，今日在一哥哈登攻下32分、12助攻，團隊又飆進15顆三分球，以131：115轟倒太陽。
太陽本季進攻火力並不輸給聯盟各強隊，場均107.1分居聯盟第8，但防守表現僅比籃網出色，導致他們戰績仍不見起色，這回作客休士頓碰上火力兇猛的火箭，太陽整體防守被拆得支離破碎，前三節打完就落後27分，也讓末節淪為垃圾時間。
贏球的火箭此役維持一貫驚人火力，證明他們是當今最會投三分球的球隊，眾將聯手射出15記長程砲火，從一哥哈登挹注2顆、中鋒R.安德森3顆、後衛貝佛利3顆與板凳暴徒E.戈登的3顆進帳，團隊還聯手送出28次助攻，成功射落太陽。
哈登32分、12助攻；R.安德森16分進帳；貝佛利11分與7籃板；射手E.戈登15分和5助攻；亞里札是球隊手感最不好的球員，三分球7投1中，僅7分入袋，防守端表現稱職，拉下10籃板外帶5抄截。
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